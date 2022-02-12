بالفيديو.. طردان من الهلال في 27 دقيقة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شهدت أول 27 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ونظيره السعودي، الهلال حالتين طرد بصفوف الآخر خلال اللقاء الذي يجمعهما لتحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.

وأشهر حكم المباراة بعد مرور 14 دقيقة البطاقة الحمراء للمحترف البرازيلي بصفوف الهلال، ماثيوس بيريرا عقب تدخله العنيف ضد عمرو السولية قبل أن يُشهر البطاقة الحمراء لزميله السعودي محمد كنور بعد تدخله على لاعب الأهلي ياسر إبراهيم.

ويتقدم الأهلي بثنائية نظيفة خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بالهلال سجلها ياسر إبراهيم.