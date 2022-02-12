بالفيديو.. ياسر إبراهيم ينتزع الزعامة من الهلال بالرأس الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، من تسجيل هدفين للأحمر في شباك الهلال السعودي.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السعودي في المباراة التي تجمع بينهما لتحديد أصحاب مركزي الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وجاء الهدف بعد ركلة حرة مباشرة حصل عليها الأهلي على حدود منطقة الجزاء للهلال، لعبها علي معلول عرضية، نجح في تحويلها ياسر إبراهيم في الشباك برأسية رائعة في الدقيقة الـ8.

ويذكر أن الأهلي يسعى للحصول على الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز بها خلال نسختي (2006) و(2020).

وفي الدقيقة 17 سدد محمد هاني الكرة بقوة، تصدى لها الحارس، ليأتي ياسر إبراهيم برأسية يحول الكرة في المرمى ليسجل الهدف الثاني.