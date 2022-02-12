لائحة الأهلي والهلال.. ماذا يحدث في حالة التعادل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخوض النادي الأهلي مباراته الأخيرة ببطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة وتختتم اليوم بمباراة بالميراس وتشيلسي.

ويلعب الأهلي بطل مصر وأفريقيا مع الهلال السعودي بطل السعودية وآسيا في الثالثة من عصر اليوم السبت على ستاد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة ،في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقد تحتمل مباراة الأهلي أمام الهلال، أن ينتهي الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي أو الإيجابي بين الفريقين، فماذا تقول لائحة البطولة في هذه الحالة؟

وتنص اللائحة على أن في حالة انتهاء المباراة بالتعادل ستذهب إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة.

وأقيم الدور الأول وفق للمادة 13 في لائحة بطولة كأس العالم للأندية، على أن تذهب المباراة إلى أشواط إضافية مدة كل شوط 15 دقيقة في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى للحصول على الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز بها خلال نسختي (2006) و(2020).