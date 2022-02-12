تريزيجيه يصنع أول أهدافه مع باشاك شهير بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

استطاع محمود حسن تريزيجيه الوافد الجديد لصفوف باشاك شهير من صناعة أول أهدافه في الدوري التركي.

يتواجد محمود حسن تريزيجيه الوافد الجديد لصفوف باشاك شهير، للمرة الأولى في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة غازي عنتاب، اليوم السبت، على ستاد ستين ايمك، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري التركي.

وانتقل تريزيجيه إلى صفوف باشاك شهير التركي، على سبيل الإعارة من أستون فيلا الإنجليزي، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حتى نهاية الموسم.

وجاء تشكيل باشاك شهير على النحو التالي:

حراسة المرمى: فولكان باباجان.

خط الدفاع: جونيور كايسارا، ألكسندرو ايبوريانو، حسن علي، يوسف ندايشيميي.

خط الوسط: بيركاي أوزكان، بيزي، سردار جورلير.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، ناصر الشادلي، ستيفانو اوكاكا.