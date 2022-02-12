"أنا واحد من أكبر المشجعين له" .. أبوجبل: أتمنى الإحتراف في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أبدى محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والزمالك، رغبته في خوض تجربة احترافية في الدوري السعودي، بسبب التنافس القوي والجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها.

وقال أبو جبل في حوار أجرته موقع الرياضية السعودي: "أنا واحد من أكبر المشجعين للدوري السعودي ومتابع جيد لأندية كثيرة في الدوري السعودي، وأحب طريقة لعبهم وتفكيرهم، وأتمنى الاحتراف في الدوري السعودي الذي يضم عددًا من نجوم الكرة، بعد ستة أشهر أنا لاعب حر، ومستعد لخوض أي تجربة احتراف خارج مصر".

وعن الأدء المميز الذي ظهر به أبو جبل في كأس الأمم الأفريقية قال: "أنا راضٍ عن كل مباراة قدمتها مع منتخب مصر، وكل لحظة وكل كرة أمسكت بها وكل فرحة كانت حقيقية ومن قلبي، ويكفيني فخرًا أنني أرتدي شعار منتخب مصر، كسبنا حب واحترام الجميع وكسبنا منتخبًا على قلب رجل واحد وكل من فيه يعمل من أجل الوطن وليس الأفراد".

واختتم أبو جبل تصريحاته: " هي بطولة استثنائية نفسيًّا وبدنيًّا، بعد كل الظروف الصعبة التي مررت بها قبل البطولة، وجاءت لتعوضني كل خير عن كل ما مضى، وأشعر أن الله نصرني وكان بجانبي لأمثل وطني خير تمثيل".