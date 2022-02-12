"رداً على الإطاحة به من قناة الزمالك ".. خالد الغندور يوجه رسالة لمرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر لاعب الزمالك السابق ومقُدم برنامج زملكاوي على قناة ناديه، إعلان رئيس النادي، مرتضى منصور، رحيله عن القناة.

وأعلن مرتضى منصور، عقب فوزه بانتخابات نادي الزمالك، خلال تصريحات تليفزيونية، رحيل محمد أبو العلا وخالد الغندور عن العمل بقناة الزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ودوّن الغندور، عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، اليوم السبت، قائلاً:"للأسف البعض يتعامل مع نادي الزمالك كأنه ملك أشخاص ولابد أن تكون موالي لشخص و ضد شخص آخر و لكن خالد الغندور يتعامل مع نادي الزمالك ككيان و ليس أشخاص ومبروك للمستشار مرتضى و قائمته و حظ أوفر لكابتن أحمد سليمان و قائمته".

وتابع مُقدم برنامج زملكاوي:"والمجلس لديه تحديات كبيرة لحل مشاكل النادي المالية وتوفير الاستقرار داخل النادي و تحقيق حلم الجماهير الوفية و المحبة للكيان ولابد أن يفهم البعض أنا لا أتعامل مع نادي الزمالك و كأنه سبوبة أو مصلحة و ده منذ أن كنُت لاعبًا مرورًا بتواجدي كإعلامي منذ ١٧ سنة وفي أكثر من قناة والبعض من الجماهير تبعث لي فيديو للمستشار مرتضي منصور و هو يقول إن خالد الغندور خارج قناة الزمالك".

وأتم لاعب الزمالك:"وهنا رسالتي للمستشار ولبعض الكارهين، ربنا يولي من يصلح و من كل قلبي أتمنى دائمًا للزمالك كل خير سواء متواجد أو غير متواجد و أكيد سأستمر في الاعلام في أي مكان وسأظل أحب و أحترم الزمالك وجمهوره صاحب الفضل علينا جميعا بعد ربنا في كل ما وصلنا إليه".