تشكيل الأهلي للهلال.. شريف يقود الهجوم .. وظهور عبد المنعم لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيواجه به فريق الهلال السعودي في إطار بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في الإمارات.

ويلعب الأهلي بطل مصر وأفريقيا مع الهلال السعودي بطل السعودية وآسيا في الثالثة من عصر اليوم السبت على ستاد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة ،في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ودفع موسيماني بمحمد عبد المنعم العائد من فترة إعارة لفيوتشر ليظهر لأول مرة بقميص الفريق الأحمر فيما عاد محمد شريف الدولي لقيادة خط الهجوم.

ولجأ المدرب إلى أحمد عبد القادر لتعويض غياب محمد مجدي "قفشة" وحمدي فتحي العائد من منتخب مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: