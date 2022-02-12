بث مباشر بالفيديو.. الأهلي 4-0 الهلال.. هدف ملغي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال السعودي والأهلي، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي خسر في نصف نهائي مونديال الأندية أمام بالميراس البرازيلي، بينما خسر الهلال السعودي من تشيلسي الإنجليزي، ليلعبا مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف.

بينما يتكون تشكيل الهلال من: محمد العويس، سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، متعب المفرج، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، ماثيوس بيريرا، سالم الدوسري، موسى ماريجا.

تفاصيل المباراة

بدأ النادي الأهلي المباراة بضغط قوي على دفاعات نادي الهلال، لتضيع فرصة هدف مبكر، بعدما لعب طاهر محمد طاهر كرة عرضية كانت في طريقها لمحمد شريف ولكن حارس الهلال يتصدى لها.

ونجح ياسر إبراهيم من خطف الهدف الأول في المباراة بعد مرور 8 دقائق من عمر اللقاء، بعدما لعب علي معلول كرة عرضية متقنة من على حدود منطقة جزاء الهلال من ركلة حرة، لتصل إلى رأس ياسر إبراهيم الذي حولها إلى داخل مرمى العويس.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه ماثيوس بيريرا لاعب الهلال في الدقيقة 13 من زمن اللقاء، بعد تدخله الخشن على عمرو السولية لاعب الأهلي في منتصف الملعب.

وكاد محمد شريف أن يحرز الهدف الثاني، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن العويس حارس الهلال يتصدى لها ويحولها لركلة ركنية.

وسدد محمد هاني تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس الهلال لتعود إلى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي الذي حول الكرة برأسية قوية اصطدمت بيد العويس حارس مرمى الهلال وتسكن شباك الفريق السعودي في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

وأهدر علي معلول فرصة الهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 25 من عمر المباراة، بعد هجمة رائعة بدأها حمدي فتحي بتمريرة إلى السولية الذي أوصل الكرة إلى معلول الذي سدد كرة رائعة ولكنها مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى العويس.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء ثانية في وجه محمد كنو لاعب الهلال بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أكدت وجود خطأ على لاعب الهلال ضد ياسر إبراهيم بدون كرة.

وتمكن أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من إضافة الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 40 من زمن اللقاء، بعدما وصلت له تمريرة من معلول، ليراوغ مدافع الهلال ويسدد كرة ارتطمت بقدم أحد المدافعين وتعود له مجدداً ويسكن الكرة إلى داخل الشباك.

وأجرى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي تغييران مع بداية الشوط الثاني، بالدفع بحسين الشحات وكريم فؤاد بدلاً من محمد هاني وطاهر محمد طاهر.

واستطاع عمرو السولية أن يحرز الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 64، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك العويس حارس الهلال.

ودخل وليد سليمان بدلاً من أليو ديانج في تغيير ثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

وألغى حكم المباراة هدفاً لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 70 من زمن اللقاء، سجله أحمد عبد القادر بعد هجمة مرتدة سريعة، بداعي التسلل على لاعب الأهلي.