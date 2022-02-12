الامارات | تحديد موعد الحسم في واقعة نجمة التزلج الروسية فالييفا بـ"الأولمبياد الشتوي"

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد الحسم في واقعة نجمة التزلج الروسية فالييفا بـ"الأولمبياد الشتوي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستحدّد محكمة التحكيم الرياضية الإثنين المقبل مصير تنشط المتزحلقة الروسية على الجليد كاميلا فالييفا البالغة 15 عاماً، بعد مساهمتها باحراز ميدالية ذهبية الفرق لبلادها في أولمبياد بكين الشتوي الحالي.

وتهدّد حالة فالييفا نزاهة الألعاب الحالية، فيما قالت محكمة التحكيم انها ستعقد جلسة استماع عبر الفيديو الأحد. كتبت في بيان السبت "بعد الاستماع، ستناقش اللجنة وتحضّر التحكيم الذي يتضمّن القرار". وتابعت "من المنتظر أن يُبلّغ القرار للأطراف بعد ظهر يوم الإثنين 14 فبراير"، أي قبل يوم من المشاركة المقررة لفالييفا في مسابقة فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد.

وكانت الوكالة الدولية المشرفة على فحوص المنشطات خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أعلنت الجمعة أن فالييفا خضعت لاختبار إيجابي في 25 ديسمبر الماضي، خلال بطولة روسيا في سان بطرسبورغ من قبل الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات وجاءت نتيجته إيجابية.

وقد كشفت الوكالة المشرفة على فحوص المنشطات بأن الروسية تناولت مادة تريميتازيدين التي توصف عادة لمعالجة الدوار والتهاب الحلق والمحظورة من الوكالة العالمية للمنشطات (وادا). كما تساعد المادة في تدفق الدم وتساعد على التحمل.

وعُرفت نتيجة هذا الفحص عبر مختبر في ستوكهولم معتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في 8 فبراير، أي في اليوم التالي بعد تتويج فالييفا بالميدالية الذهبية مع منتخب بلادها.

وسرعان ما أوقفتها الوكالة الروسية الرياضية بشكل موقت قبل أن ترفع الايقاف في اليوم التالي، لكن اللجنة الاولمبية الدولية قررت استئناف قرار رفع العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضي.

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