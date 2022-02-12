الدوري الإسباني .. ما هو موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يحل برشلونة ضيفا على جاره إسبانيول في ديربي كتالوني ساخن ضمن لقاءات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.



ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين خلف ريال بيتيس الثالث الذي خاض مباراة أكثر، و12 نقطة خلف إشبيلية الثاني الذي خاض مباراتين أكثر.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، حققها من 23 مباراة، بزيادة مباراة عما خاضه برشلونة حتى الآن.

تقام مباراة إسبانيول وبرشلونة يوم الأحد الموافق 13 فبراير/ شباط الحالي، الساعة 8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.30 بتوقيت أبوظبي.

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل الشبكة مباراة إسبانيول وبرشلونة عبر شاشتها على قناة "beIN Sports HD 1".

فريق برشلونة

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال مدريد - 53 نقطة

إشبيلية - 50 نقطة

ريال بيتيس - 40 نقطة

برشلونة - 38 نقطة

أتلتيكو مدريد - 36 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد - 17 هدفا

خوانمي - ريال بيتيس - 13 هدفا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 12 هدفا

راؤول دي توماس - إسبانيول - 12 هدفا

ياجو أسباس - سيلتا فيجو - 11 هدفا

خوسي لويس سامارتين – ديبورتيفو ألافيس – 11 هدفا