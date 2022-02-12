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الدوري الإسباني .. ما هو موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. ما هو موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

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يحل ضيفا على جاره إسبانيول في ديربي كتالوني ساخن ضمن لقاءات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

 

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين خلف ريال بيتيس الثالث الذي خاض مباراة أكثر، و12 نقطة خلف إشبيلية الثاني الذي خاض مباراتين أكثر.

 

ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، حققها من 23 مباراة، بزيادة مباراة عما خاضه برشلونة حتى الآن.

 

تقام مباراة إسبانيول وبرشلونة يوم الأحد الموافق 13 فبراير/ شباط الحالي، الساعة 8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.30 بتوقيت أبوظبي.

 

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وتنقل الشبكة مباراة إسبانيول وبرشلونة عبر شاشتها على قناة "beIN Sports HD 1".

 

فريق برشلونة

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

 

ريال مدريد - 53 نقطة

إشبيلية - 50 نقطة

ريال بيتيس - 40 نقطة

برشلونة - 38 نقطة

أتلتيكو مدريد - 36 نقطة

 

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد - 17 هدفا

خوانمي - ريال بيتيس - 13 هدفا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 12 هدفا

راؤول دي توماس - إسبانيول - 12 هدفا

ياجو أسباس - سيلتا فيجو - 11 هدفا

خوسي لويس سامارتين – ديبورتيفو ألافيس – 11 هدفا

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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