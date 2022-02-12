رسميا.. عبد الله السعيد يعتزل دوليا.. تعرف على مسيرة صانع الألعاب مع الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، اعتزاله اللعب الدولي، بعد مشاركته مع الفراعنة في كأس إفريقيا 2021.

وكتب السعيد، عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "في البداية كنت أتمنى أن نرجع بالكاس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل في البطولة، لكن قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله تشرفت بارتداء تيشرت المنتخب وتمثيل بلدي لسنين طويلة في كل المراحل السنية ناشئين وشباب لحد ما وصلت للمنتخب الأول أشكر كل الأجهزة الفنية واللاعبين اللي تشرفت بالعمل معهم في كل المراحل.

واستمر صانع الألعاب البالغ عمره 36 عاما: "اليوم أعلن اعتزالي اللعب دوليا مع منتخب مصر بعد كل هذه السنوات التي تشرفت فيها بارتداء قميص الفريق. قرار اتخذته قبل كأس إفريقيا التي تمنيت الفوز بها لتكون أفضل ختام لمشواري الدولي، لكن الحمد لله على كل حال".

وأتم لاعب الأهلي السابق: "وفي النهاية كل التوفيق لأشقائي اللاعبين والجهاز الفني، الفترة المقبلة هامة وبإذن الله نتأهل لكأس العالم".

وبذلك أسدل السعيد الستار على مسيرته الدولية التي امتدت لـ14 عاما مع الفريق الأول للفراعنة.

لاعب منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2005 شارك لأول مرة مع الفريق الوطني الكبير في 2008 ضد مالاوي في تصفيات كأس العالم تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

لعب لمنتخب مصر تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي قبل أن يصبح عنصرا لا غنى عنه في كتيبة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وشارك السعيد مع منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري المكسيكي وحسام البدري، وكان بديلا مع البرتغالي كارلوس كيروش في كأس إفريقيا الأخيرة.

55 مباراة دولية هي حصيلة السعيد مع الفراعنة، سجل 6 أهداف أبرزها ضد الكونغو وغانا في تصفيات كأس العالم 2018.

شارك أساسيا في مونديال 2018، ودافع عن ألوان مصر في 3 نسخ من كأس إفريقيا، احتل وصافة القارة مرتين، في 2017 و2021.

ويعد السعيد خامس أفضل هداف في تاريخ الدوري المصري برصيد 118 هدفا.