4 تغييرات في التشكيل الرسمي للأهلي أمام الهلال في مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه به الهلال السعودي.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:

الحارس: علي لطفي

الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية

الهجوم: أحمد عبد القادر - محمد شريف - طاهر محمد طاهر

ويواجه الأهلي، نظيره الهلال السعودي، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة، على ملعب آل نهيان بإمارة أبوظبي، لتحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في دولة الإمارات.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد على فريق مونتيري المكسيكي، مساء السبت الماضي، في ربع النهائي.

وخسر الأهلي، أمام بالميراس بهدفين نظيفين في مواجهة نصف النهائي.

على الجانب الأخر، فاز نادي الهلال السعودي على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6-1 في ربع النهائي، ثم خسر الزعيم أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف، في نصف النهائي.

تاريخ مواجهات الفريقين

يشار إلى أن الأهلي والهلال سبق وأن تقابلا في تصفيات البطولة العربية 1989 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 كما تقابلا مرة أخرى في البطولة العربية الـ12 عام 1997 «الأهلي المصري - الهلال» وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه، ليكون أكثر نادى في العالم يحقق الميدالية البرونزية ويتخطى مونتيرى المكسيكى الذى يتساوى معه بتحقيق ميداليتين برونزيتين.

وسبق أن حصد الأهلي برونزية مونديال الأندية مرتين عام 2006، و2021 تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق.