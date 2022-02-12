شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والهلال السعودي لحسم "برونزية" مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والهلال السعودى باستاد آل نهيان في أبوظبي، لتحديد صاحب المركز الثالث فى بطولة كاس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات والتى يُسدل الستار عليها اليوم.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: علي لطفي ، محمد هاني ،محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول ،حمدي فتحي ، أليو ديانج ،عمرو السولية ،أحمد عبد القادر ،محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

ويغيب عن الأهلي محمد مجدى أفشة وأيمن أشرف للإيقاف، حيث حصل الأول على بطاقة صفراء ثانية، كما تم طرد الثاني فى مباراة بالميراس البرازيلي بنصف نهائي مونديال الأندية والتى خسرها الأهلي بثنائية نظيفة.

فيما يضم تشكيل الهلال كلاً من: محمد العويس ، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، متعب المفرج، سعود عبد الحميد ،جوستافو كويلار، محمد كنو ، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، أندريه كاريلو وموسي ماريجا.