شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزال عبد الله السعيد يفتح الطريق لانضمام 4 لاعبين للمنتخب.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى عبد الله السعيد، لاعب نادى بيراميدز، بما قدمه لمنتخب مصر منذ عام 2008، وأعلن اليوم اعتزاله اللعب الدولى، متمنياً لزملائه فى المنتخب التأهل لكأس العالم 2022 بعد فقدان لقب بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

ويفتح اعتزال عبد الله السعيد الطريق لأكثر من لاعب لارتداء قميص المنتخب فى الفترة المقبلة، فى أكثر من مركز، خاصة أن السعيد كان يشارك فى مركز صانع الألعاب "رقم 10"، قبل أن يدفع به كيروش المدير الفنى الحالى فى مركز وسط الملعب "رقم 8" فى البطولة الأخيرة.

أحمد عبد القادر

يعتبر أحمد عبد القادر، لاعب النادى الأهلى، من الأسماء التى فرضت نفسها بقوة على الساحة الكروية، ونادت العديد من الأصوات بالحصول على فرصة بقميص المنتخب وهو ما يجعله بديلا جيدا وجاهزا لعبد الله السعيد.

محمد متولى "كناريا"

محمد متولى لاعب سموحة والذى سبق استدعاؤه لمنتخب مصر لمدة 24 ساعة فقط، بعد إصابة عبد الله السعيد، ليصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام كناريا لتعويض السعيد عقب الاعتزال.

إبراهيم عادل

ويعتبر ابراهيم عادل لاعب بيراميدز أيضا بديلا جاهزا لعبد الله السعيد فى ظل تشابه الأداء بينهما بشكل كبير، وإجادة إبراهيم عادل الضربات الثابتة أيضا.

أفشة

كما يعتبر محمد مجدى أفشة أيضا بديلا جاهزا أمام كيروش وجهازه فى حال رغبة الخواجة فى توفير بديل سريع للاعب المعتزل.

وخلال مسيرة عبد الله السعيد، مع المنتخب الوطني، شارك عبد الله السعيد فى 55 مباراة دولية، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 ، ليضع بصمته على 16 هدفاً سجلها الفراعنة، منذ انضمامه للمنتخب فى 14 يونيو 2008.

ونستعرض أبرز أرقام عبد الله السعيد فى السطور التالية:

السن: 36 سنة

القيمة التسويقية: مليون و200 ألف يورو

لعب لـ 5 أندية: الإسماعيلي، الأهلي، كووبيون بالوسيورا، أهلي جدة، بيراميدز

مع الأهلي

شارك في: 277 مباراة

سجل: 67 هدفاً وصنع 54 هدفاً أخر

مع الإسماعيلي

شارك في: 150 مباراة

سجل: 35 هدفاً وصنع 18 هدفاً أخر

مع بيراميدز: 105 مباراة

سجل: 38 هدفاً وصنع 26 هدفاً آخر

مع أهلي جدة

شارك في: 14 مباراة

سجل: هدفين وصنع مثلهما

مع كووبيون بالوسيورا

شارك في: 7 مباريات وصنع هدفين ولم يسجل

مع المنتخب الوطني

شارك في: 55 مباراة

سجل: 6 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى

توج السعيد بـ 12 بطولة بواقع: 4 ألقاب دوري عام ـ بطولة واحدة من كأس مصر ـ بطولتين دوري أبطال أفريقيا ـ بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ـ بطولتين كأس السوبر الأفريقي ـ وبطولتين كأس السوبر المصري "جميعهم مع الأهلي

وبدأ صانع ألعاب الفريق السماوي، وأحد أفضل اللاعبين في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، مشواره الكروي بقطاع الناشئين في نادي الإسماعيلي، ثم تدرج وصولا للفريق الأول، الذي شهد توهجه بشدة، ليلفت أنظار قطبي الكرة المصرية تجاهه، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه في ذلك الوقت مع الدراويش.

بعد تألقه اللافت للنظر مع الإسماعيلي، دخل اللاعب ضمن اهتمامات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لتحسم الإدارة الحمراء برئاسة حسن حمدي الأمر، وتضم اللاعب بشكل رسمي في عام 2011، في صفقة انتقل بمقتضاها أمير سعيود إلى الدراويش.

مرت السنوات الأولى لعبدالله السعيد في القلعة الحمراء، دون توهج كبير، بسبب وجود لاعبين كبار في تلك الفترة، أبرزهم محمد أبو تريكة ومحمد بركات، وسرعان ما حصل على الفرصة بعد إعلان محمد أبو تريكة اعتزاله في 2013.

أصبح عبدالله السعيد أحد أهم لاعبي الأهلي في 2014، بعد اعتزال عدد كبير من نجوم الأحمر، وساهم رفقة زملائه في التتويج بالعديد من البطولات مع الفريق الأول، كان أبرزها على الإطلاق بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي توج بها المارد الأحمر للمرة الأولى في تاريخه عام 2014، تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للفريق.

مسيرة عبدالله السعيد مع الأهلي كانت حافلة بكل البطولات التي يتمناها أي لاعب كرة قدم؛ إذ توج صانع الألعاب بالعديد من البطولات داخل القلعة الحمراء، بواقع 4 دوري ممتاز، و2 دوري أبطال أفريقيا، ومثلهما للسوبر الأفريقي.

بعد انتهاء مسيرته مع الأهلي انتقل السعيد إلى رحلة احتراف قصيرة في كووبيون بالوسيورا ثم التحق بالدوري السعودي وتحديداً أهلي جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى الدوري المصري عبر بوابات نادي بيراميدز.