شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شريف مؤمن نجم اليد: هوايتى الشطرنج وكان حلمى أكون مطرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب شريف مؤمن نجم منتخب مصر لكرة اليد والطيران السابق.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الشطرنج.
بتدخل المطبخ؟
لا خالص.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
مش بعرف أعمل أى أكل.
من نجمك المفضل؟
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
مطرب.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
عمر الشريف .
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.