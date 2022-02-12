شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شريف مؤمن نجم اليد: هوايتى الشطرنج وكان حلمى أكون مطرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب شريف مؤمن نجم منتخب مصر لكرة اليد والطيران السابق.

الشطرنج.

لا خالص.

مش بعرف أعمل أى أكل.

كريستيانو رونالدو.

عمرو دياب.

مطرب.

عمر الشريف .

الكاجوال.