شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مسؤول صفحات سوشيال اتحاد السلة وإحالته للتحقيق.. والمجلس يؤكد دعمه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، تحويل المسؤول عن إدارة حسابات التواصل الاجتماعي للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين التحقيق معه فيما نُشر على هامش مباراة الزمالك وبورجوس والاستماع إلى أقواله بشأن ما حدث.

وخلال مباراة الزمالك ممثل مصر وأفريقيا مع بطل إسبانيا قامت الصفحات الرسمية لاتحاد السلة، عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، بالإشادة بأداء فريق بورجوس مع تعليقات تحفيزية لهم فى النهائي المقرر له غدا، مثل " أداء ولا أروع.. مباراة للتاريخ"، وبين شوطى المباراة "شوط أول استثنائي لبورجوس".

وأكد الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، على الدعم الكامل لنادي الزمالك خلال بطولة كأس العالم للأندية والتي يمثل فيها مصر وأفريقيا بصفته بطلًا للقارة.

وأشار مجلس إدارة الاتحاد إلى أن مؤازرة الأندية المصرية في المشاركات الخارجية واجب وطني ومن غير المعقول أن يسعى أحد لمؤازرة منافس أجنبي ضد فريق يمثل مصر.

وخلال مباراة الأمس بين الزمالك وبورجوس، تلقت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية إشادة وإنبهار من ممثلي الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات التي حرصت على الحضور لمنظر جماهير الزمالك الرائع في المدرجات ومؤازرة الفريق بشكل مستمر طوال المباراة.