شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يغلق ملف استاد السويس ويقرر إقامة معسكر المنتخب بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، صفحة إقامة معسكر الفراعنة المقبل بالسويس على أن تقام مباراة السنغال الأولى فى تصفيات كأس العالم باستاد السويس الجديد، واستقر كيروش بشكل نهائى على إقامة المعسكر المقبل بالقاهرة.

وحصل كيروش على تقرير من وائل جمعة مدير المنتخب وفينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة، حول استاد السويس الجديد، وتضمن التقرير أن الملعب جيد للغاية ولكنه ليس كبيرا بالدرجة الكافية، ومن الممكن الاستفادة منه فى المستقبل بعيدا عن مباراة السنغال المقبلة فى المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم.

فى السياق ذاته، يحضر الجهاز المعاون لكارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، ويضم ضياء السيد المدرب العام للمنتخب ومحمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب الحراس، مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولى مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشوار الفريق الأبيض فى دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكلف كيروش قبل السفر للبرتغال للحصول على إجازة قصيرة، جهازه المعاون، بحضور جميع المباريات ومتابعة جميع اللاعبين عن قرب واعداد تقرير عنهم قبل المعسكر المقبل الذى يشهد مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وعلى صعيد متصل، يدرس كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، إقامة معسكر مغلق يضم اللاعبين المحليين بعيداً عن أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز، على أن ينطلق المعسكر 11 مارس المقبل.

ويهدف كيروش من خلال المعسكر لتجهيز اللاعبين المحليين، بجانب ضم عناصر جديدة للتعرف عليهم بشكل أكبر، قبل انطلاق المعسكر الأخير استعدادا لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم، ويضم منتخب مصر أكثر من لاعب خارج الأهلى والزمالك وبيراميدز مثل محمد صبحى ومحمود جاد وعمر كمال عبد الواحد ومهند لاشين ومروان داوود ومروان حمدى.

وأخطر اتحاد الكرة كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بتوقف مسابقة الدورى الممتاز يوم 9 مارس المقبل، استعدادا لمباراتى الفراعنة أمام السنغال يومى 23 و29 من نفس الشهر فى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.