الامارات | وجه جديد يظهر مع الأهلي أمام الهلال في مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن وجه جديد يظهر مع الأهلي أمام الهلال في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يظهر مدافع المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، محمد عبدالمنعم للمرة الأولى بقميص النادي الأهلي، بعدما قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الدفع به أساسيا في التشكيلة التي ستخوض مباراة الهلال في مباراة الترضية على المركز الثالث والرابع لمونديال الأندية المقام حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان الأهلي نجح في إنهاء إعارة "عبد المنعم"، لنادي فيوتشر المصري، بعد تألقه اللافت في بطولة امم إفريقيا الأخيرة.

وتضم تشكيلة الأهلي: علي لطفي في حراسة المرمى، وفي الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول. وفي وسط الملعب: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، بينما في الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف وأحمد عبدالقادر.

واختار مدرب الهلال البرتغالي، ليوناردو جارديم، تشكيلة ضمت كلا من محمد العويس في حراسة المرمى

سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، متعب المفرج، ياسر الشهراني، لخط لدفاع، وجوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو في وسط الملعب، والثلاثي، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، موسى ماريجا في الهجوم.

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