الامارات | كلينسمان يكشف العقبة الكبيرة أمام التحاق هالاند ببايرن ميونيخ

شكرا لقرائتكم خبر عن كلينسمان يكشف العقبة الكبيرة أمام التحاق هالاند ببايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد المدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني يورغن كلينسمان انضمام النرويجي الدولي ارلينج هالاند إلى صفوف نادي بايرن ميونخ، على الأقل في ظل وجود النجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي. وفي مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية، قال كلينسمان الذي كان درب نادي هيرتا برلين في الدوري الألماني في الفترة الأخيرة عن إمكانية الجمع بين المهاجمين في النادي البافاري:" بالنسبة لي، لن يكون هذا مزيجا مثاليا".

وأضاف كلينسمان أن الاثنين يلعبان في مركز رأس الحربة و"سيعترض كل منهما سبيل الآخر"، مشيرا إلى أن ليفاندوفسكي وهالاند "سيتواجدان في نفس المكان في نفس الوقت". وأوضح كلينسمان أنه إذا كان بايرن يفكر في الوقت الراهن في ضم هالاند المطلوب من أبرز الأندية الدولية "فإنه بالتأكيد سينتظر إلى أن يرحل ليفاندوفسكي".

يذكر أن هالاند يمكن أن يرحل الصيف المقبل عن ناديه بوروسيا دورتموند الألماني لأن عقده يضمن بند تخارج يسمح بفسخ العقد مقابل نحو 75 مليون يورو.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي (33 عاما) مع بايرن بعد الموسم الحالي، ويطمح مسؤولو النادي البافاري إلى تجديد العقد مع ليفاندوفسكي الفائز بلقب أفضل لاعب لكرة القدم رجال في العالم من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عن عام 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news