الامارات | 100 دراج مواطن يظهرون في سباق عام الخمسين لبطولة السلم

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 دراج مواطن يظهرون في سباق عام الخمسين لبطولة السلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة للنسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب سموه للمشتريات والتمويل عن تسجيل 100 متسابق في السباق، يقام غدا ويحمل شعار سباق عام الخمسين الثاني للهواة الإماراتيين.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان صحافي أن "20 دراجا ممن حققوا المراكز الأولى في السباق الأول الذي أقيم مطلع الموسم الجاري، سيشاركون في السباق. وكان أحمد المري قد حصد المركز الأول، في هذا السباق وجاء إبراهيم آل علي في المركز الثاني وسعيد البلوشي في المركز الثالث.

وأكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات للسباق من خلال اعتماد المسار الذي تبلغ مسافته 137 كلم، في منطقة السلم في محمية المرموم الطبيعية في دبي. وحددت اللجنة المنظمة مسار السباق للهواة الإماراتيين الرجال بما يساهم في رفع مستوى التنافس وتقديم إضافة مميزة من خلال المرور في مناطق متنوعة تضمها محمية المرموم مع الحرص على سلامة المشاركين طوال مسافة السباق.

كما تواصل اللجنة المنظمة تطبيق المعايير الوقائية والصحية من خلال الزامية اجراء المشاركين فحصوات طبية تؤكد سلامتهم من فيروس كوفيد 19، كما تم تجهيز قرية البطولة التي تضم أجنحة الفرق والضيافة وباقة متنوعة من الخدمات التي تساهم في نجاح الحدث وتوفير جميع احتياجات المشاركين، والتي تضم أيضا ستوديو تلفزيوني لإجراء المقابلات المختلفة وشاشة عملاقة لمتابعة المنافسات لحظة بلحظة في قلب الحدث.

كما تقوم اللجنة المنظمة أيضاً بإنجاز الترتيبات لسباق النخبة للسيدات، الذي سيقام يوم الاثنين المقبل، ولمسافة 124 كلم في منطقة سيح السلم أيضاً. وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، عمير بن جمعة الفلاسي، على اكتمال الجاهزية الكاملة لإقامة سباقين متتالين في 48 ساعة.

وقال في تصريحات صحافية: نثق في نجاح هاذين السباقين بفضل جهود فرق العمل والكوادر الوطنية التي تضمها، والتي اكتسبت خبرات متراكمة على مدار ست نسخ من إقامة هذه البطولة، والموسم الحالي الذي يُعتبر الأكبر من حيث عدد وتنوع السباقات، وأعداد المتسابقين المشاركين.

ومن المقرر أن تختتم النسخة السادسة منافساتها 17 الجاري، بإقامة سباق عام الخمسين الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين.

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