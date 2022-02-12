الامارات | كأس الاتحاد الإفريقي: قمة بين بيراميدز وأهلي طرابلس.. ونهضة بركان لاستعادة اللقب

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الاتحاد الإفريقي: قمة بين بيراميدز وأهلي طرابلس.. ونهضة بركان لاستعادة اللقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض بيراميدز المصري محاولة جديدة للظفر بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد فشله في الموسمين الماضيين في كسر عقدة الفرق المغربية، حيث خسر أمام نهضة بركان في نهائي 2020 ثم في نصف النهائي الموسم الماضي أمام الرجاء.

ويفتتح ثالث الدوري المصري مشواره القاري بلقاء صعب ضد جاره وضيفه الأهلي طرابلس الليبي الأحد على ملعب "الدفاع الجوي" في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الأولى.

ويقود الفريق المصري المدرب إيهاب جلال، فضلاً عن امتلاكه لمجموعة من اللاعبين المميزين لا سيما الدوليين عبدالله السعيد ورمضان صبحي الذي سيغيب عن المباراة، والبوركيني إبراهيما توريه المنضم حديثاً الى الفريق.

أما نادي العاصمة الليبية، فيتطلع للذهاب بعيداً في مشاركته السابعة في المسابقة القارية، بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال. ودعّم الفريق صفوفه في الأسابيع الاخيرة، إذ ضمّ الأردني محمد أبو زريق شرارة والدوليين أنيس سلتو ومحمد الترهوني.

وفي المجموعة عينها، يستضيف الصفاقسي التونسي حامل اللقب في ثلاث مناسبات (2007 و2008 و2013) زاناكو الزامبي على ملعب "حمادي العقربي" في رادس.

وسيقود الفريق الأبيض والاسود المدرب البرتغالي جورج كوستا للمرة الثانية بعد تجربة أولى عام 2017.

ويرفع نهضة بركان المغربي شعار إستعادة اللقب الذي أحرزه في 2020 وإبقاء الكأس في المغرب بعد تتويج الرجاء في النسخة الأخيرة، إذ يفتتح سعيه لهذا الهدف بلقاء ضيفه جندارموري النيجري على الملعب البلدي لمدينة بركان ضمن المجموعة الرابعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news