النجم المصري عبد الله السعيد يعلن اعتزاله اللعب الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نجم نادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق عبدالله السعيد اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي.



وكتب عبدالله السعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في البداية كنت أتمنى أن نرجع بالكأس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل في البطولة، لكن قدر الله وما شاء فعل".

وتابع: "الحمد لله تشرفت بارتداء تيشيرت منتخب مصر وتمثيل بلدي لسنين طويلة في كل المراحل السنية ناشئين وشباب لحد ما وصلت للمنتخب الأول".

وواصل: "أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين اللي تشرفت بالعمل معهم في كل المراحل".

وأضاف: "النهاردة أعلن اعتزالي اللعب الدولي مع منتخب مصر، قرار كنت محضره قبل البطولة وكنت أتمنى أن نكون أبطالها عشان تكون أفضل ختام لمشواري الدولي الحمدلله على كل حال".

وفي نهاية حديثه، قال عبدالله السعيد: "كل التوفيق لأخواتي اللاعبين والجهاز الفني الفترة الجاية المهمة وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم".