تعرف على موعد مباراة الصفاقسي وزاناكو في الكونفدرالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يستهل الصفاقسي التونسي حملة استعادة لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمواجهة صعبة على ملعبه أمام زاناكو الزامبي، مساء يوم الأحد.



ويلتقي الفريقان على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس، ويسعى صاحب الضيافة لتحقيق الفوز والحصول على دفعة هائلة قبل استكمال مشواره في دور المجموعات.

موعد مباراة الصفاقسي وزاناكو في كأس الكونفدرالية، هو العاشرة مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض الفريق التونسي مبارياته في البطولة، ضمن المجموعة الأولى بجانب زاناكو وبيراميدز المصري والأهلي الليبي.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس على حقوق نقل مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2021-2022.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة الصفاقسي وزاناكو عبر شاشة القناة القطرية على الهواء مباشرة.