ما هو موعد مباراة أورلاندو بيراتس وشبيبة الساورة في الكونفدرالية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تنطلق مساء يوم الأحد، منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2021-2022.



ويضم دور الـ16، أربع مجموعات بحضور مميز كما جرت العادة من جانب الفرق العربية.

يخوض شبيبة الساورة الجزائري منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية، مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، والاتحاد الليبي ورويال ليبوباردس من إي سواتيني.

ويستهل الفريق الجزائري مشواره في البطولة بمواجهة مرتقبة خارج الديار أمام أورلاندو بيراتس، الأحد.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أورلاندو في جنوب أفريقيا.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس على حقوق نقل مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2021-2022.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة أورلاندو بيراتس وشبيبة الساورة عبر شاشة القناة القطرية على الهواء مباشرة.