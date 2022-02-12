شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية أنجولا قبل مواجهة بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الزمالك بكل قوته تحت قيادة مديره الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون لحصد أول ثلاث نقاط بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية، بتحقيق الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة المحدد لها السادسة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة.

التقى الزمالك مع أندية أنجولا فى 10 مواجهات من قبل، نجح الزمالك فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما تعادل فى 4 مباريات.

بترو أتليتكو

الزمالك وبترو أتليتكو التقيا مرتان فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 \ 0.

وفيما يخص باقى المواجهات فكانت أمام فرق أول أغسطس الأنجولي وانتركلوب وكابسكورب وأتلتيكو سبورت.

التقى الزمالك مع أتلتيكو سبورت في دور الـ 16 بدوري الأبطال الأفريقي في موسم 2005، وتعادلا بهدف لكل منهما، وفى العودة فاز الزمالك بهدفين نظيفين.

كما التقى الزمالك، مع انتركلوب بدور الـ 16 بدورى الابطال 2008 ، فاز الزمالك 3\0 ذهابا ، و وخسر بالعودة 2\1 .

عام 2014 واجه الزمالك نظيره كابوسكورب بمنافسات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا فاز الابيض فى الذهاب 1\0 ، وتعادل فى العودة دون اهداف .

وفى دورى الابطال ألتقى مع أول أغسطس الأنجولى ديسمبر 2019 ، فاز بهدفين نظيفين ، وفى فبراير 2020 وبختام دور المجموعات بنفس البطولة تعادلا سلبيا.

ويُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم كونغولى بقيادة جان جاك ندالا نجامبو حكم ساحة ويعاونه مواطنه أوليڤير سافارى مساعد أول و سليمانى أمالدينى من جزر القمر مساعد ثاني، و محمد عثمانى من جزر القمر حكم رابع.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة لدورى الأبطال والتى تضم برفقته كل من: بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.