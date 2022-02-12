شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السعودي.. شريف وطاهر وعبد القادر فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الهلال السعودي لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كاس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات والتى يُسدل الستار عليها اليوم.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية.

خط الهجوم أحمد عبد القادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

على صعيد متصل، قامت إدارة بعثة الأهلي في الإمارات بتوفير عدد من التذاكر المجانية لمباراة الفريق أمام الهلال السعودي ، وقامت إدارة البعثة بتسليم التذاكر المجانية لكبار مشجعي الأهلي في الإمارات، لتوزيعها على أعضاء الجالية؛ حتى يتسنى لهم حضور المباراة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية قد قررت مجددا أمس فتح باب حجز التذاكر لمباراة الأهلي والهلال السعودي المقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم، على أن يتم استخدام السعة الكاملة لمدرجات استاد آل نهيان الذي يستضيف المباراة.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة استخدام السعة الكاملة لمدرجات الاستاد، بدلا من نسبة30 % المستخدمة في المباريات السابقة.