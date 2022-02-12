وزير الرياضة يلتقي رئيسي الإتحادين الدولي والأفريقي لكرة السلة

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القاهرة - سامية سيد - - وزير الرياضة : حريصون على تذليل كافة العقبات وتوفير الامكانيات التي تضمن نجاح البطولة.- وزير الرياضة يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز وبذل الجهد لإحراز برونزية العالم لإسعاد جماهير الرياضة المصرية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع هماني نيونج رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة وانيبال مناف رئيس الاتحاد الافريقي لكرة السلة وامادو فال رئيس بطولة ابطال افريقيا، وذلك علي هامش افتتاح بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة والتى تقام علي صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر .

تطرق اللقاء للحديث حول ما تم اتخاذه من تجهيزات وترتيبات متعلقة باستضافة الحدث الرياضى العالمي بطولة كأس العالم لاندية كرة السلة بمشاركة أندية الزمالك من مصر ممثلا عن القارة الأفريقية وسان بابلو بورغوس الإسباني ممثل أوروبا، وفلامنغو البرازيلي ممثل أميركا الجنوبية، وليك لاند ماجيك الأميركي ممثل أميركا الشمالية.

وأكد وزير الرياضة خلال لقاءه مع رئيس الاتحاد الدولى لكرة السلة أن الوزارة حريصة علي تذليل كافة العقبات وتوفير الامكانيات التي تضمن نجاح البطولة وكافة الأحداث والفعاليات الدولية بما يتناسب مع مكانة مصر الدولية ، لافتاً أن مصر تعلم جيدا أهمية الرياضة وانها تظل دايما من القوة الناعمة التي تجمع الشعوب وتعمل علي نبذ التعصب والعنف وتقرب بين مختلف الشعوب.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مشاركة نادى الزمالك ممثلا عن القارة الأفريقية يعكس الريادة المصرية القارية مثمنا على أداء نادى الزمالك خلال مباراته فى نصف نهائى البطولة رغم خسارته وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل الجهد لتحقيق الفوز برونزية بطولة العالم.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي أن استضافة مصر لتلك البطولة يأتي استكمالاً لنهج الدولة المصرية نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية بدعم كامل من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية لتنفيذ برامجها وخططها، والتعاون مع الاتحادات الدولية بشأن استضافة مصر لمختلف بطولاتها.

وتابع "صبحي" : القيادة السياسية المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالرياضة وتعتبرها ملف حيوي ورئيسي من ملفات الدولة المصرية ، مؤكدأ أن مصر جاهزة لاستضافة البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الراهنة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي أن الحضور الجماهيري المكثف لمتابعة منافسات البطولة التي تقام لأول مرة في تاريخ القارة الإفريقية لأول مرة ، يُضفي إثارة وحماس أكثر للمنافسات ، مبدياً سعادته بثقة الاتحاد الدولي لكرة السلة عقب منحه مصر شرف استضافة بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها خلال الفترة من 11 وحتى 14 فبراير الجاري.

فيما أكد رئيس الاتحاد الدولى لكرة السلة ثقته فى قدرة وإمكانيات مصر فى تنظيم واستضافة البطولة على أعلى مستوى، لافتاً إلى التعاون المثمر مع الاتحادين المصرى والافريقي سعياً نحو الخروج بالبطولة فى أبهى صورة.











