الأهلي يصل ملعب آل نهيان لمواجهة الهلال السعودى فى مونديال الأندية.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي ملعب آل نهيان منذ قليل لخوض مباراة الهلال السعودى لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كاس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات والتي يُسدل الستار عليها اليوم.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية أخيرة للاعبين فى الثانية عشرة والربع ظهر اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة الهلال وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين لمراجعة التعليمات الفنية، والدور المطلوب من كل لاعب خلال المباراة، وكان الفريق قد تناول وجية الغداء قبل انطلاق المحاضرة، ويستعد للذهاب لملعب المباراة.

ويخوض فريق الأهلى اختبارًا قويًا وصعبًا عندما يلتقى الهلال السعودى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، باستاد نادى الوحدة الإماراتى "آل نهيان"، فى ختام مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية، فى مباراة تحديد المركز الثالث وصاحب الميدالية البرونزية فى النسخة الحالية من مونديال الأندية، فى مواجهة ستكون صعبة على الفريقين لأنها تجمع بطلى أفريقيا وآسيا، وما يزيد من صعوبتها أنها تجمع فريقين عربيين.

وانتقل الأهلى للعب على لقاء المركز الثالث والرابع بعد الخسارة من بالميراس البرازيلى بهدفين نظيفين فى مباراة نصف نهائى كأس العالم للأندية، بينما انتقل الهلال السعودى للعب المباراة ذاتها بعد الخسارة من تشيلسى الإنجليزى بهدف نظيف فى نصف النهائى الآخر.

واستعد الأهلى جيدًا لمباراة الهلال السعودى من خلال مشاهدة عدد من الفيديوهات للفريق السعودى، خاصة مباراته ضد تشيلسى الإنجليزى فى نصف نهائى مونديال الأندية، للتعرف على عناصر القوة والضعف فى صفوف الزعيم، ومعرفة أهم الأوراق فى صفوفه، والتركيز على نقاط الضعف التى يستغلها المنافسين فى اختراق دفاعات والوصول إلى مرماه.