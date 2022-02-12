شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وليكلاند الأمريكى فى كأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره ليكلاند الأمريكى بمباراة تحديد المراكز الثالث والرابع بكأس العالم لكرة السلة للأندية التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 13 فبراير الجاري.

تقام مباراة الزمالك وليك لاند الأمريكي فى الخامسة مساء غد الأحد، وتنقلها قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصرى للبطولة

خسر فريق سلة الزمالك أمام سان بابلو بورجوس الأسبانى بنصف نهائي مونديال الأندية بنتيجة 61/78 ليلاقى بطل أمريكا غدا، والذى خسر أمس أمام فلامنجو البرازيلى.

ويشارك الزمالك فى البطولة لأول مرة فى تاريخه، بصفته بطل أفريقيا بالفوز بالكأس الأفريقى بالبطولة التى أقيمت برواندا مايو الماضى.