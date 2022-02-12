موسيماني يلقى المحاضرة الأخيرة للاعبى الأهلى قبل مواجهة الهلال بالمونديال

يعود فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للقاهرة غدًا الأحد بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث اختتم الأهلي مشاركته في مونديال الأندية اليوم بمواجهة الهلال السعودي والمقرر إقامتها اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

يخوض فريق الأهلى اختبارًا قويًا وصعبًا عندما يلتقى الهلال السعودى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، باستاد نادى الوحدة الإماراتى "آل نهيان"، فى ختام مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية، فى مباراة تحديد المركز الثالث وصاحب الميدالية البرونزية فى النسخة الحالية من مونديال الأندية، فى مواجهة ستكون صعبة على الفريقين لأنها تجمع بطلى أفريقيا وآسيا، وما يزيد من صعوبتها أنها تجمع فريقين عربيين.

وانتقل الأهلى للعب على لقاء المركز الثالث والرابع بعد الخسارة من بالميراس البرازيلى بهدفين نظيفين فى مباراة نصف نهائى كأس العالم للأندية، بينما انتقل الهلال السعودى للعب المباراة ذاتها بعد الخسارة من تشيلسى الإنجليزى بهدف نظيف فى نصف النهائى الآخر.

واستعد الأهلى جيدًا لمباراة الهلال السعودى من خلال مشاهدة عدد من الفيديوهات للفريق السعودى، خاصة مباراته ضد تشيلسى الإنجليزى فى نصف نهائى مونديال الأندية، للتعرف على عناصر القوة والضعف فى صفوف الزعيم، ومعرفة أهم الأوراق فى صفوفه، والتركيز على نقاط الضعف التى يستغلها المنافسين فى اختراق دفاعات والوصول إلى مرماه.

وعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى أكثر من محاضرة فنية مع لاعبى الأهلى بالفيديو شرح لهم أبرز عناصر القوة والضعف فى صفوف الهلال وتحذيرهم من بعض مفاتيح لعب الفريق السعودى وقوته الهجومية وسرعات لاعبيه خاصة الثنائى اوديون ايجالو وموسى ماريجا، وحذرهم من التهاون أو غياب التركيز أو ترك مساحات أمام بطل آسيا، كما حدث فى مباراة بالميراس البرازيلى الماضية.