شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يعود لحسابات المنتخب أمام السنغال لتعويض غياب أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد هانى، ظهير أيمن النادى الأهلى، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، لتعويض غياب أكرم توفيق الظهير الأيمن عن مباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم يومى 23 و29 مارس المقبل.

ويغيب أكرم توفيق عن الملاعب لمدة 6 أشهر تقريبا بسبب جراحة الرباط الصليبى، وهو ما دفع الجهاز الفنى للتفكير فى ضم بديل لأكرم توفيق زميله فى الأهلى محمد هانى حال اقتناع الجهاز الفنى بمستواه خلال الفترة المقبلة.

فى السياق ذاته، يحضر الجهاز المعاون لكارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، ويضم ضياء السيد المدرب العام للمنتخب ومحمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب الحراس، مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولى مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشوار الفريق الأبيض فى دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكلف كيروش قبل السفر للبرتغال للحصول على إجازة قصيرة، جهازه المعاون، بحضور جميع المباريات ومتابعة جميع اللاعبين عن قرب واعداد تقرير عنهم قبل المعسكر المقبل الذى يشهد مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وعلى صعيد متصل، يدرس كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، إقامة معسكر مغلق خارج القاهرة يضم اللاعبين المحليين بعيداً عن أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز، على أن ينطلق المعسكر 11 مارس المقبل.

ويهدف كيروش من خلال المعسكر لتجهيز اللاعبين المحليين، بجانب ضم عناصر جديدة للتعرف عليهم بشكل أكبر، قبل انطلاق المعسكر الأخير استعدادا لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم، ويضم منتخب مصر أكثر من لاعب خارج الأهلى والزمالك وبيراميدز مثل محمد صبحى ومحمود جاد وعمر كمال عبد الواحد ومهند لاشين ومروان داوود ومروان حمدى.

وأخطر اتحاد الكرة كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بتوقف مسابقة الدورى الممتاز يوم 9 مارس المقبل، استعدادا لمباراتى الفراعنة أمام السنغال يومى 23 و29 من نفس الشهر فى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.