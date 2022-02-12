شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف تزين مسيرة عبد الله السعيد مع الفراعنة بعد اعتزال اللعب دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر الأول بعد كل هذه السنين" بهذه الكلمات علق عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، الحذاء الدولي، بعد مسيرة طويلة مع المنتخبات الوطنية، كان أخرها مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون مؤخراً وحصد الفراعنة وصافتها.

وخلال مسيرته مع المنتخب الوطني، شارك عبد الله السعيد في 55 مباراة دولية، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى ليضع بصمته على 16 هدفاً سجلها الفراعنة، منذ انضمامه للمنتخب في 14 يونيو 2008.

وبدأ صانع ألعاب الفريق السماوي، وأحد أفضل اللاعبين في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، مشواره الكروي بقطاع الناشئين في نادي الإسماعيلي، ثم تدرج وصولا للفريق الأول، الذي شهد توهجه بشدة، ليلفت أنظار قطبي الكرة المصرية تجاهه، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه في ذلك الوقت مع الدراويش.

بعد تألقه اللافت للنظر مع الإسماعيلي، دخل اللاعب ضمن اهتمامات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لتحسم الإدارة الحمراء برئاسة حسن حمدي الأمر، وتضم اللاعب بشكل رسمي في عام 2011، في صفقة انتقل بمقتضاها أمير سعيود إلى الدراويش.

مرت السنوات الأولى لعبدالله السعيد في القلعة الحمراء، دون توهج كبير، بسبب وجود لاعبين كبار في تلك الفترة، أبرزهم محمد أبو تريكة ومحمد بركات، وسرعان ما حصل على الفرصة بعد إعلان محمد أبو تريكة اعتزاله في 2013.

أصبح عبدالله السعيد أحد أهم لاعبي الأهلي في 2014، بعد اعتزال عدد كبير من نجوم الأحمر، وساهم رفقة زملائه في التتويج بالعديد من البطولات مع الفريق الأول، كان أبرزها على الإطلاق بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي توج بها المارد الأحمر للمرة الأولى في تاريخه عام 2014، تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للفريق.

مسيرة عبدالله السعيد مع الأهلي كانت حافلة بكل البطولات التي يتمناها أي لاعب كرة قدم؛ إذ توج صانع الألعاب بالعديد من البطولات داخل القلعة الحمراء، بواقع 4 دوري ممتاز، و2 دوري أبطال أفريقيا، ومثلهما للسوبر الأفريقي.

بعد انتهاء مسيرته مع الأهلي انتقل السعيد إلى رحلة احتراف قصيرة في كووبيون بالوسيورا ثم التحق بالدوري السعودي وتحديداً أهلي جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى الدوري المصري عبر بوابات نادي بيراميدز.