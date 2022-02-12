شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إيسترن كومبانى يصرف مقدم عقود اللاعبين اليوم لتحفيزهم قبل مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس نصر عبد العزيز رئيس نادى إيسترن كومبانى، صرف مقدم العقود للاعبين اليوم لتحفيزهم قبل مواجهة نادى الاتحاد السكندرى فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى.

ويجتمع المهندس نصر عبد العزيز مع اللاعبين اليوم قبل المران لحثهم على ضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط، لتعديل مسار الفريق فى الجدول بعد تدعيم الفريق بأكثر من صفقة لسد المراكز الناقصة فى الفريق.

وطالب رئيس إيسترن كومبانى اللاعبين ببذل كل الجهد من أجل العودة بنتيجة إيجابية من الإسكندرية، مؤكدا أن إدارة النادى ستدعم الفريق بكل ما يحتاجه لتحقيق الهدف المنشود وهو البقاء فى بطولة الدورى هذا الموسم.

وحقق فريق إيسترن كومبانى فوزا على فريق چينيس فى المباراة الودية التى جمعتهما أمس الجمعة، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث إنتهى اللقاء بفوز فريق إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

افتتح بليل آيت مالك أهداف المباراة فى الدقيقة 20، ثم أضاف أحمد حمدين الهدف الثانى فى الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، وعن طريق ركلة جزاء “ستيڤن ساي" يحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 60، وجاء الهدف الرابع عن طريق "يوسف مجدى عبد الغني" فى الدقيقة 85.

ويستعد فريق إيسترن كومبانى لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها فى 14 من فبراير الجاري.