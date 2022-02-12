شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وبترو أتلتيكو قبل صدام الليلة فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير العاشقة للقلعة البيضاء المواجهة المنتظرة بين فريقا الزمالك وبترو أتلتيكو والمحدد لها السادسة مساء اليوم السبت فى إطار الجولة الأولى بدورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا على استاد القاهرة.

واجه الزمالك بترو أتلتيكو الأنجولي في بطولات أفريقيا من قبل مرتين في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية عام 2019 والتي فاز الزمالك بلقبها، حيث تعادلا كلا الفريقين في الذهاب بهدف لكل فريق، بينما نجح الزمالك في الفوز بالإياب بهدف نظيف.

وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي، في السادسة مساء اليوم، بالجولة الأولي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة سير المباراة وتأمين الجماهير وطاقم التحكيم وممر اللاعبين وخلق أجواء آمنة للحضور.

ويعد التشكيل المتوقع للزمالك فى مباراة بترو أتلتيكو مكونا من :-

محمد عواد في حراسة المرمى، وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وحمزة المثلوثي في خط الدفاع وإمام عاشور وإسلام جابر ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو في خط الوسط وسيف الدين الجزيري في الهجوم.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون القائمة التي ستخوض مباراة بترو أتلتيكو وتضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد