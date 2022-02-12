شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يعلن اعتزال اللعب دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، اعتزاله اللعب الدولي، وذلك عبر حسابه الشخصي على انستجرام وكتب السعيد: في البداية كنت أتمنى أن نرجع بالكاس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل في البطولة، لكن قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله تشرفت بارتداء تيشرت المنتخب وتمثيل بلدي لسنين طويلة في كل المراحل السنية ناشئين وشباب لحد ما وصلت للمنتخب الأول أشكر كل الأجهزة الفنية واللاعبين اللي تشرفت بالعمل معهم في كل المراحل.