شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. وائل جمعة يروى واقعة "ذبح" خنزير قبل دخول الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس، التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كشف وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن بعض المواقف الغريبة التي تعرض لها في أفريقيا خلال مسيرته الكروية.

وتابع جمعة في تصريحات تليفزيونية سابقة: "خلال مشواري الكروي الطويل مع الأهلي ومنتخب مصر شاهدت العديد من المواقف الغريبة التى لا يمكن أن تراها إلا في أفريقيا.. منها "صبغة" أرضية الملعب بدلاً من تغيير النجيل فقد فوجئت بالمسئولين عن الملاعب بصبغه أرضية الملاعب للون الأخضر، كما لعبت على أرضية ملعب حشيشها مرتفع عن الأرض بنصف متر تقريباً لذا لم نكن نستطيع الركض".

وواصل جمعة: "كنا نلعب مع منتخب مصر أمام كوت ديفوار بملعبها.. وفوجئنا بالجماهير تمنعنا من دخول الملعب إلا بعد أن يذبحوا خنزير أمامنا ونمر عليه أثناء الدخول".