تشكيل الهلال للأهلي .. ماريجا يقود الهجوم .. وغياب المعيوف والبريك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، التشكيل الذي سيواجه به الأهلي في إطار بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في الإمارات.

ويلعب الأهلي بطل مصر وأفريقيا مع الهلال السعودي بطل السعودية وآسيا في الثالثة من عصر اليوم السبت على ستاد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة ،في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهد تشكيل الهلال، الاعتماد على الحارس الدولي محمد العويس بدلًا من عبدالله المعيوف وسعود عبد الحميد بدلاً من محمد البريك ومتعب المفرج بدلا من المصاب علي البليهي .

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، متعب المفرج، سعود عبد الحميد.

خط الارتكاز: جوستافو كويلار، محمد كنو.

الوسط الهجومي: سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، أندريه كاريلو.

قلب هجوم: موسي ماريجا.