من خلافة أبوتريكة لحلم المونديال .. حكاية 14 عاما في عمر عبدالله السعيد "الدولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أعلن عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، صباح اليوم السبت، اعتزاله اللعب دوليا بشكل رسمي.

خاض عبد الله السعيد 55 مباراة بقميص المنتخب الوطني، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 10 أخرين.

ويرصد الخليج 365 أبرز محطات عبد الله السعيد مع منتخب مصر:

أول مباراة دولية:

كانت المشاركة الأولى لعبدالله السعيد مع منتخب مصر الأول يوم 14 يونيو 2008 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010، كبديل في الدقيقة 69 بدلًا من أحمد المحمدي، في المباراة التي انتهت فوز منتخب مالاوي بهدف دون رد، مع الجيل الذهبي للمنتخب بقيادة حسن شحاتة.

أول هدف دولي:

في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 كانت أول أهداف عبد الله السعيد أمام منتخب تشاد بتاريخ 17 نوفمبر 2015، في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة

أول صناعة هدف دولي:

شهدت مواجهة مصر وتشاد أيضًا أول صناعة لعبد الله السعيد في مباراة رسمية، وكانت الهدف الثالث والذي سجله أحمد حسن كوكا.

ولكن كان استطاع عبد الله السعيد من صناعة هدف في شباك منتخب قطر بتاريخ 7 مارس 2013، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين وانتهت بفوز الفراعنة 3-1.

أخر مباراة دولية:

جاءت أخر مشاركات عبد الله السعيد مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون الماضية، حيث كان أساسيًا في مباراة السودان واستطاع من صناعة هدف الفوز الذي سجله أحمد عبد المنعم.

أخر أهدافه الدولية:

في بطولة كأس الأمم الأفريقية 207، والتي حصد منتخب مصر بها الميدالية الفضية، نجح عبد الله السعيد من تسجيل هدف الفوز في شباك منتخب أوغندا في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات.

الانجازات الدولية:

استطاع عبد الله السعيد تحقيق الميدالية الفضية بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر مرتين، الأولى في نسخة 2017، والثانية بعد الهزيمة من السنغال بركلات الترجيح.

وتأهل عبد الله السعيد مع منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بعد غياب دام إلى 28 عامًا.