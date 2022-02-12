مجموعة الأهلي.. صنداونز يعلن إصابة سيرينو بكسر في الأنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، إصابة جاستون سيرينو لاعب الفريق، بكسر في الأنف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام

الهلال السوداني.

وفاز صنداونز على الهلال السوداني، أمس الجمعة، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وأصدر النادي الجنوب أفريقي، بياناً يؤكد فيه معاناة جاستون سيرينو من كسر في الأنف بعد الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول من مباراة الهلال.

وأكد النادي أنه تم إطلاق سراح سيرينو من المستشفى في الوقت المناسب للعودة مع بقية الفريق.

وأشار النادي إلى أن سيرينو سيخضع لعملية جراحية اليوم السبت، وأنه سيتم كشف مزيد من التفاصيل حول حالة سيرينو من الطاقم الطبي.

جدير بالذكر أن صنداونز يقع في المجموعة الأولى رفقة أندية الأهلي، الهلال السوداني والمريخ السوداني.