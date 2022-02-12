7 طرق لمشاهدة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية "مجانا" عبر التليفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت "قنوات أبوظبي الرياضية" التابعة لأبوظبي للإعلام، إذاعة مباراة الأهلي والهلال بكأس العالم للأندية داخل مصر عبر تطبيق "AD SPORTS" المجاني و3 قنوات مفتوحة في أسيا .

ويصطدم الأهلي بطل مصر وأفريقيا بالهلال السعودي بطل السعودية وآسيا في الثالثة من عصر اليوم السبت على ستاد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة. في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتحتاج المشاهدة عبر التليفزيون إلى هاتف يتم تحميل التطبيق عليه وشاشة ذكية لربطها بالهاتف من أجل مشاهدة المباراة بطريقة أوضح.

ويمكن تنزيل التطبيق مباشرة على بعض الشاشات الذكية التي تدعم متاجر التطبيقات والتحميل منها - بعد ربط الشاشة بمصدر للأنترنت - كأول طريقة مباشرة أو فتح موقع أبو ظبي من (هنا) الذي يبث المباراة كثاني طريقة مباشرة بخلاف الطرق الخمسة التالية: