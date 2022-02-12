اخبار الرياضه

7 طرق لمشاهدة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية "مجانا" عبر التليفزيون

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت "قنوات أبوظبي " التابعة لأبوظبي للإعلام، إذاعة مباراة الأهلي والهلال بكأس العالم للأندية داخل مصر عبر تطبيق "AD SPORTS" المجاني و3 قنوات مفتوحة في أسيا .

ويصطدم الأهلي بطل مصر وأفريقيا بالهلال السعودي بطل وآسيا في الثالثة من عصر اليوم السبت على ستاد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة. في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتحتاج المشاهدة عبر التليفزيون إلى هاتف يتم تحميل التطبيق عليه وشاشة ذكية لربطها بالهاتف من أجل مشاهدة المباراة بطريقة أوضح.

ويمكن تنزيل التطبيق مباشرة على بعض الشاشات الذكية التي تدعم متاجر التطبيقات والتحميل منها - بعد ربط الشاشة بمصدر للأنترنت - كأول طريقة مباشرة أو فتح موقع أبو ظبي من (هنا) الذي يبث المباراة كثاني طريقة مباشرة بخلاف الطرق الخمسة التالية:

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا