رسمياً.. عبد الله السعيد يعلن اعتزاله اللعب دولياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، صباح اليوم السبت، اعتزاله الدولي بشكل رسمي.

وكان عبد الله السعيد ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 والتي أقيمت في الكاميرون.

وكتب السعيد 6 تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليعلن اعتزاله اللعب الدولي.

وجاءت تغريدات السعيد كالتالي:

١- فى البداية كنت أتمنى أن نرجع بالكاس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل فى البطولة لكن قدر الله وما شاء فعل.

٢- الحمدلله تشرفت بإرتداء تيشرت منتخب مصر وتمثيل بلدى لسنين طويلة فى كل المراحل السنية ناشئين وشباب لحد ما وصلت للمنتخب الاول.

٣-أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين اللى تشرفت بالعمل معاهم فى كل المراحل.

٤- والنهارده أعلن اعتزالى اللعب الدولى مع منتخب مصر الأول بعد كل هذه السنين اللى أتشرفت فيها بتمثيل بلدى مصر.

٥- قرار كنت محضره من قبل البطولة وكنت أتمنى أن نكون أبطالها عشان تكون أفضل ختام لمشوارى الدولى لكن الحمدلله على كل حال.

٦- وفى النهايه كل التوفيق لأخواتى اللاعبين والجهاز الفنى الفترة المهمة الجايه وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم.

جدير بالذكر أن عبد الله السعيد خاض 55 مباراة بقميص المنتخب الوطني، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 10 أخرين.