الأهلي يوفر تذاكر مجانية لجماهيره بالإمارات في مباراة الهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت إدارة بعثة الأهلي في الإمارات بتوفير عدد من التذاكر المجانية لمباراة الفريق أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية على المركزين الثالث والرابع والتي تُقام في الثالثة ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

وسلمت إدارة البعثة، بحسب بيان رسمي صادر عن الأهلي اليوم، بتسليم التذاكر المجانية لكبار مشجعي الأهلي في الإمارات، لتوزيعها على أعضاء الجالية؛ حتى يتسنى لهم حضور المباراة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية قد قررت يوم أمس فتح باب حجز التذاكر لمباراة الأهلي والهلال السعودي المقرر إقامتهااليوم، على أن يتم استخدام السعة الكاملة لمدرجات استاد آل نهيان الذي يستضيف المباراة.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة استخدام السعة الكاملة لمدرجات الاستاد، بدلاً من نسبة30 % المستخدمة في المباريات السابقة.