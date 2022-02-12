الأهلي في المونديال والزمالك بأفريقيا.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم (السبت الناري) والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة والمتنوعة في عدد من البطولات المختلفة.
الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
كأس العالم للأندية
03:00 ـ الهلال السعودي vs الأهلي ـ القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية.
06:30 ـ تشيلسي vs بالميراس ـ القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية.
دوري أبطال أفريقيا
03:00 ـ الترجي vs جوانينج جالاكسي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 3 HD
06:00 ـ حوريا كوناكري vs وفاق سطيف ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 4 HD
06:00 ـ الزمالك vs بتروأتليتكو ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 3 HD
09:00 ـ الرجاء البيضاوي vs أمازولو ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 3 HD
02:30 ـ مانشستر يونايتد vs ساوثامبتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1
05:00 ـ إيفرتون vs ليدز يونايتد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 2
05:00 ـ واتفورد vs برايتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت اكسترا 1
05:00 ـ برينتفورد vs كريستال بالاس ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 3
07:30 ـ نورويتش سيتي vs مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1
05:15 ـ فياريال vs ريال مدريد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1
10:00 ـ أتلتيكو مدريد vs خيتافي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1
07:00 ـ نابولي vs إنتر ـ القناة الناقلة:يوتيوب الدوري الإيطالي.
الدوري الألماني
04:30 ـ بوخوم vs بايرن ميونخ