الأهلي في المونديال والزمالك بأفريقيا.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم (السبت الناري) والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة والمتنوعة في عدد من البطولات المختلفة.

الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس العالم للأندية

03:00 ـ الهلال السعودي vs الأهلي ـ القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية.

06:30 ـ تشيلسي vs بالميراس ـ القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية.

دوري أبطال أفريقيا

03:00 ـ الترجي vs جوانينج جالاكسي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 3 HD

06:00 ـ حوريا كوناكري vs وفاق سطيف ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 4 HD

06:00 ـ الزمالك vs بتروأتليتكو ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 3 HD

09:00 ـ الرجاء البيضاوي vs أمازولو ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 3 HD

الدوري الإنجليزي

02:30 ـ مانشستر يونايتد vs ساوثامبتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1

05:00 ـ إيفرتون vs ليدز يونايتد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 2

05:00 ـ واتفورد vs برايتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت اكسترا 1

05:00 ـ برينتفورد vs كريستال بالاس ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 3

07:30 ـ نورويتش سيتي vs مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1

الدوري الإسباني

05:15 ـ فياريال vs ريال مدريد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1

10:00 ـ أتلتيكو مدريد vs خيتافي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1

الدوري الإيطالي

07:00 ـ نابولي vs إنتر ـ القناة الناقلة:يوتيوب الدوري الإيطالي.

الدوري الألماني

04:30 ـ بوخوم vs بايرن ميونخ