الامارات | مهمة صعبة للمصرية ميار شريف في افتتاح بطولة تنس دبي لسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة صعبة للمصرية ميار شريف في افتتاح بطولة تنس دبي لسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت قرعة بطولة "سوق دبي الحرة" للتنس السيدات، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، في قاعة المجلس في الاستاد الرئيس للبطولة في منطقة القرهود بدبي، اللاعبة المصرية ميار شريف المصنفة 66 عالمياً، في مواجهة صعبة في الدور الأول أمام المصنفة التاسعة عالمياً أنيت كونتافيت، فيما جاءت القرعة سهلة نسبياً لممثلة العرب الثانية التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالمياً والعائدة من الإصابة، حين تواجه في الدر ذاته الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة 82 عالمياً.

وتقام منافسات بطولة "سوق دبي الحرة" لتنس السيدات، التي تملكها وتنظمها "سوق دبي الحرة"، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنطلق منافساتها في 14 فبراير الجاري، وتمتد حتى 19 من الشهر ذاته، قبل أن تفسح المجال لبطولة الرجال التي تقام خلال الفترة بين 21 و26 فبراير.

وتشهد بطولة السيدات، مشاركة 8 لاعبات من المنصفات العشر الأوائل على لعالم، تتقدمهن البلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 2 عالميا، بالإضافة إلى التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة الثالثة على العالم، وحاملة لقب نسخة العام الماضي الإسباني غاربيني موغوروزا (6)، واليونانية ماريا ساكاري (7)، والبولندية إيفا شفيونتيك (8) والأستونية أنيت كونتافيت(9) والتونسية أنس جابر (10) إلى جانب 4 نجمات سبق لهن التتويج باللقب هن الرومانية سيمونا هاليب بطلة 2015 و2020 والأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة (15) وحاملة لقب 2017 و2018 وغارربيني موغوروزا بطلة 2021.

وجاءت سابالينكا المرشحة الأولى للقب على راس المجموعة الأولى، فيما وضعت القرعة التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة 3 عالميا ووصيفة النسخة الماضية على راس المجموعة الثانية.

ومن بين المواجهات القوية التي يشهدها الدور الأول، مباراة الأمريكيتين جيسيكا بيغولا المصنفة 16 عالميا مع كوري غوف المصنفة 20، ولقاء سيمونا هاليب بطلة دبي في 2015 و2020 أمام الأميركية إليسون ريسكي المصنفة 55 على العالم والتي تشارك ببطاقة دعوة.

وأكد مدير البطولة صلاح تهلك، في تصريحات صحافية، أن مشاركة 8 من المصنفات العشر الأوائل عالمياً، يعد مصدر فخر وتأكيد على السمعة الطيبة التي تحظى بها بطولة "سوق دبي الحرة" للسيدات.

وقال تهلك: "بنظرة سريعة على قائمة اللاعبات المشاركات، لوجدنا أربعة سبق لهن الفوز باللقب يعودون لمرة جديدة إلى بطولة دبي، بطموح إضافة لقب جديد إلى مسيرتهن الاحترافية".

وأضاف: "المنافسة على لقب نسخة 2022 ستكون قوية، لأن غالبية اللاعبات المشاركات تحملن سجلاً حافلاً بالإنجازات، وصاحبات خبرات طويلة في عالم الكرة الصفراء، وأتمنى الحظ الوافر لممثلتي التنس العربي، أنس جابر، وميار شريف".

حضر مراسم القرعة، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة الجهة المالكة والمنظمة للحدث، كولم ماكلوكلين، ومدير بطولات" سوق دبي الحرة" للتنس صلاح تهلك، وممثلة رابطة اللاعبات التنس المحترفات دونا كيلسو، بجانب نجمتا التنس وحاملتا لقب دبي في مناسبتين، الرومانية سيمونا هاليب بطلة نسختي 2015 و2020، والسلوفانية إيلينا سفيتولينا المتوجة بطلة عامي 2017 و2018.

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