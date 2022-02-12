الامارات | بسبب تعذيب قطة.. زوما خارج المنتخب الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تعذيب قطة.. زوما خارج المنتخب الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات كورت زوما مهددا بالاستبعاد من المنتخب الفرنسي لكرة القدم وذلك بعد اتهامه بتعذيب حيوان.

وفي تصريحات لمحطة «فرانس 3»، قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشان: «عندما يرتكب لاعبون أخطاء قد يحدث أنني لا استدعيهم إلى المنتخب لفترة، وربما يحدث هذا هنا أيضا».

كان زوما أثار غضبا واسعا بسبب مقطع فيديو على الإنترنت ظهر فيه وهو يسيء معاملة قطة أمام أعين طفل.

وظهر لاعب خط الدفاع في مقطع الفيديو وهو يركل القطة كأنها كرة قدم، ويرميها بالحذاء، وبالإضافة إلى ذلك ظهر زوما (27 عاما) في الفيديو وهو يصفع القطة براحة يده.

وقامت منظمة حماية الحيوان البريطانية «آر إس بي سي ايه» بالتحقيق مع زوما ووضعت قططه تحت حمايتها.

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