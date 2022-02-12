تعرف على موعد مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض فريق ميلان مباراة مرتقبة في الدوري الإيطالي، حين يستضيف نظيره سامبدوريا على ملعب سان سيرو.



ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة، متساويا مع نابولي بعد 24 مباراة لكلا الفريقين.

تنطلق مباراة الجولة 25 بين الفريقين، في تمام الثانية والنصف عصر يوم الأحد، بتوقيت مكة المكرمة.

ويتربع إنتر ميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة من 23 مباراة فقط.

لم تستحوذ أي قناة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حقوق نقل مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ميلان وسامبدوريا عبر القناة الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

إنتر ميلان - 53 نقطة

نابولي - 52 نقطة

ميلان - 52 نقطة

يوفنتوس - 45 نقطة

أتالانتا - 43 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

دوشان فلاهوفيتش – فيورنتينا – 18 هدفا

تشيرو إيموبيلي – لاتسيو – 18 هدفا

جيوفاني سيميوني – هيلاس فيرونا – 12 هدفا

لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان – 11 هدفا

تامي أبراهام – روما – 10 أهداف