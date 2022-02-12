شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام صلاح يقترب من المشاركة مع المصرى أمام القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت فرص إسلام صلاح، لاعب النادي المصري، فى المشاركة مع الفريق فى مباراة القطن الكاميروني، فى المباراة المقرر إقامتها على استاد مدينة جاروا فى الثانية عصر غد الأحد بتوقيت العاصمة الكاميرونية ياوندى - الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة.

وأكد حسن عمار رئيس بعثة المصري أن حسن على يواصل عملية التأهيل لكن فرصه في المشاركة الصعبة، بينما من المرجح أن يلحق إسلام صلاح باللقاء.

وكان إسلام صلاح وحسن علي قد تعرضا لإصابات عضلية خلال مشاركتهما مع المصري في اللقاء الودي الذي أقيم قبل السفر أمام فاركو وانتهى بخسارة المصري بهدفين نظيفين.

وغادرت بعثة الفريق البورسعيدي القاهرة الخميس الماضي إلى مدينة دوالا الكاميرونية، حيث قضت البعثة ليلة واحدة بأحد فنادقها، وخضع الفريق لتدريبات استشفائية وبعض التدريبات الخفيفة قبل التوجه إلى جاروا.

ويترأس البعثة حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، زياد فرج، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.