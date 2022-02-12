شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيوس بيريرا يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين فى قائمة الأهلي والهلال.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الأهلي تحدياً جديداً، بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عندما يصطدم بالهلال السعودي بطل آسيا، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس العالم للأندية والتى تقام بالإمارات فى الساعة الثالثة عصر اليوم.

ويتفوق الهلال السعودي على النادي الأهلي فى القيمة التسويقية بفارق يصل إلى ضعف القيمة، حيث تصل قيمة القائمة الكاملة للنادى الأهلي 31 مليون يورو، بينما تصل القيمة التسويقية للهلال 60 مليوناً و430 ألف يورو.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين بقائمة الفريقين قبل اللقاء المرتقب كالتالي:



الأهلي



الهلال

الأهلي: 31 مليون يورو

أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

بيرسي تاو: 3 ملايين يورو

أفشة: 2 مليون و500 ألف يورو

محمد شريف: 2 مليون و500 ألف يورو

الهلال السعودي: 60 مليوناً و430 ألف يورو

ماتيوس بيريرا: 12 مليوناً و500 ألف يورو

موسى ماريجا: 9 ملايين يورو

ميشيل ديلجادو: 7 ملايين يورو

أندريه كاريو: 5 ملايين يورو

جوستافو كويلار: 4 ملايين و500 ألف يورو.