شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي ضد الهلال السعودي اليوم فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى، بنسبة كبيرة، التشكيل الذى سيلعب به مباراة الهلال السعودي المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية التى يُسدل عليها الستار اليوم بالإمارات.

واستقر موسيماني على العناصر التى سيدفع بها فى لقاء الهلال اليوم، ويضم التشكيل المتوقع للأهلي فى مباراة الهلال السعودي اليوم كلاً من:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم والتونسي علي معلول.

خط الوسط حمدي فتحي والمالي أليو ديانج وعمرو السولية.

خط الهجوم أحمد عبد القادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

على صعيد متصل، قامت إدارة بعثة الأهلي في الإمارات بتوفير عدد من التذاكر المجانية لمباراة الفريق أمام الهلال السعودي ، وقامت إدارة البعثة بتسليم التذاكر المجانية لكبار مشجعي الأهلي في الإمارات، لتوزيعها على أعضاء الجالية؛ حتى يتسنى لهم حضور المباراة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية قد قررت مجددا أمس فتح باب حجز التذاكر لمباراة الأهلي والهلال السعودي المقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم، على أن يتم استخدام السعة الكاملة لمدرجات استاد آل نهيان الذي يستضيف المباراة.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة استخدام السعة الكاملة لمدرجات الاستاد، بدلا من نسبة30 % المستخدمة في المباريات السابقة.