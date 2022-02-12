شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من حفل خطوبة نور الشربينى بطلة مصر فى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش وبطلة العالم، بخطبتها على الدكتور عمرو الحلو، فى حفل عائلى بسيط جمع العائلتين مساء أمس، الجمعة، بمنزل البطلة المصرية، والتى نشر أصدقاؤها العديد من الصور والفيديوهات من حفل الخطوبة، وبدورها أعادت نور الشربينى نشر الصور والفيديوهات عبر "ستورى" حسابها على انستجرام.



حساب نور الشربينى على انستجرام

نور الشربيني ولدت فى الأول من نوفمبر عام 1995 بمحافظة الإسكندرية، البطلة المصرية فرغت حياتها خلال السنوات الماضية للعبة الاسكواش التى حققت فيها إنجازات بعضها غير مسبوق وبعضها الآخر يهدد أبطالا كبارا فى اللعبة، ودرست نور الشربينى الإعلام إلى جانب ممارسة اللعبة.



من حفل خطوبة نور



حفل خطوبة نور الشربينى



نور الشربينى وخطيبها اثناء قراءة الفاتحة



خطوبة نور الشربينى



نور الشربينى



نور الشربينى وخطيبها



من خطوبة نور الشربينى

وتربعت البطلة المصرية نور الشربينى على عرش أبطال مصر المتوجين بالألقاب في الملعب الزجاجى، بعدما نجحت البطلة المصرية فى كتابة تاريخها الحافل بالألقاب، نور الشربينى حصدت اللقب رقم 27 في تاريخ بطولاتها الدولية لتكون أكثر لاعبة مصرية تحقيقاً للبطولات، ويليها البطلة المعتزلة رنيم الوليلي والتى توجت بـ 24 لقب.

وتُعد نور الشربينى أصغر لاعبة فى العالم تتوج ببطولة العالم للناشئات، ففى عام 2009 فازت نور الشربينى ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند للناشئات تحت 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة فى سن 13 عاما.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية لبطولة العالم الأخيرة والتي أقيمت في شيكاغو، على المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية التي جمعتهما، بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-8, 8-11, 11-9.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تحصد فيها نور الشربيني بطولة العالم، والثالثة على التوالي، عقب تتويجها بالبطولة فى مواسم: 2015، 2016، 2019، 2020، وأخيراً 2021.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر فبراير الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السادس عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام الماضي.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.